Real Madrid campione di Spagna, è il primo titolo del post-Cristiano Ronaldo. Il nuovo trascinatore? E’ il ‘vecchio’ Karim Benzema (Di venerdì 17 luglio 2020) Al primo match point disponibile. Il Real Madrid batte 2 a 1 il VillaReal al Bernabeu e si laurea campione di Spagna per la 34esima volta. Ovviamente ai danni della rivale di sempre, il Barcellona di Lionel Messi, battuto al Camp Nou dall’Osasuna e sprofondato a -7 con una sola giornata ancora da giocare. È il primo titolo del post-Cristiano Ronaldo per i Blancos. Per Zinedine Zidane invece si tratta del secondo trionfo da allenatore dopo quello del 2016/2017. A decidere la sfida contro il VillaReal (la decima vittoria consecutiva) è stata una doppietta di Karim Benzema. E non poteva essere altrimenti. Il franco-algerino è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - CorneliaHale94 : @CIAfra73 @rinoc99 @Federic01996 grazie a @fabio_blob_ per la news - ecco il tabellone UCL Champions su Canale 5… - fattoquotidiano : Real Madrid campione di Spagna, è il primo titolo del post-Cristiano Ronaldo. Il nuovo trascinatore? E’ il ‘vecchio… -