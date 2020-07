Real campione, Messi si sfoga: “Il Barcellona deve cambiare molto” (Di venerdì 17 luglio 2020) La sconfitta casalinga contro l’ Osasuna e il conseguente trionfo del Real Madrid nella Liga Spagnola, ha profondamente deluso il campione argentino del Barca, Leo Messi, che, intervistato da Movistar LaLiga, lancia l’allarme in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli:” La sensazione è quella di una squadra che vuole ma non può, che ha lasciato tanto a desiderare in tante partite. Qualche tempo fa ho detto che se avessimo seguito in questo modo non avremmo vinto la Champions ed è stato dimostrato che questo livello non basta nemmeno per vincere la Liga. Se vogliamo vincere la Champions devono cambiare tantissime cose altrimenti perdiamo la partita con il Napoli”. Poi prosegue: “Roma, Liverpool…la gente sta finendo la ... Leggi su sport.periodicodaily

