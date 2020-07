Razzismo, in Danimarca cambia nome il gelato Eskimo: “Discrimina gli Inuit” (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – L’Eskimo cambia nome ed è subito un tuffo al cuore sessantottino. Ah, l’Eskimo! Quanto fa ribellismo anni sessanta, antifascista e antirazzista. Quanto rievoca l’omonima canzone di Guccini e le frignatine nostalgiche dei vecchi compagni ormai disincantanti, perché “la rivolta permanente diciamo che non c’era e tanto fa”. Ma no signori, calma e gesso, non si tratta di quell’Eskimo lì. Tenetevi pure il giubbotto degli anni verdi (o rossi, che dir si voglia), a cambiare nome è un gelato danese finora chiamato “Eskimo”. Un gelato razzista Già, l’azienda Hansens che lo produce ha fatto sapere di aver ... Leggi su ilprimatonazionale

Danimarca, cambia nome il gelato "Eskimo": è razzista e offende gli Inuit della Groenlandia

BERLINO - Chiamare "Eskimo", cioè eschimese, un gelato, è razzista e offensivo verso gli Inuit e tutte le popolazioni artiche e della Groenlandia, e quindi un popolare prodotto di lusso della gelateri ...

