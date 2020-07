Ramos: "Zidane è la chiave del successo del Real Madrid" (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Ieri sera l'incoronazione definitiva del presidente Florentino Perez, oggi Sergio Ramos, capitano e uomo-simbolo del Real Madrid neocampione di Spagna ha replicato ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport

