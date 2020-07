Raffaello non morì di sifilide. 500 anni dopo risolto il giallo sulla morte dell'artista (Di venerdì 17 luglio 2020) Stroncato da una polmonite aggravata da un errore medico: potrebbe sembrare un episodio di cronaca legato a Covid-19, e invece è l’ultima ricostruzione della misteriosa morte di Raffaello Sanzio, elaborata a 500 anni di distanza dagli esperti dell’Università di Milano-Bicocca. La loro analisi, basata su testimonianze dirette e indirette dell’epoca, porta a escludere malaria, tifo e sifilide come cause del decesso, arrivando a puntare il dito contro la pratica del salasso che avrebbe ulteriormente indebolito il Divin pittore già provato dalla febbre. I risultati sono pubblicati su Internal and Emergency Medicine, la rivista della Società italiana di medicina interna (Simi).Per cercare una soluzione al ... Leggi su huffingtonpost

MonteradoCastle : RT @MarcheTourism: ?? Vieni a #Urbino e non perdere la mostra 'Baldassarre Castiglione e #Raffaello. Volti e momenti della vita di Corte' da… - mebufalino : RT @Adnkronos: Il giallo della morte di #Raffaello: non fu né sifilide né malaria - infoitsalute : Raffaello e il giallo della morte Non fu sifilide né malaria - infoitsalute : “Raffaello non morì di sifilide, forse polmonite”/ Lo studio “Salasso? Errore medico” - infoitsalute : Raffaello non morì di sifilide, polmonite l'ipotesi più probabile -