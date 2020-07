Raffaella Fico esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: la prima foto insieme (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la paparazzata, la conferma: Raffaella Fico ha deciso di ufficializzare la relazione con il nuovo compagno. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba sulla vita sentimentale della bella showgirl ed ex gieffina partenopea. I fotografi avevano sorpreso l’esplosiva 32enne a Positano con una nuova fiamma. Trattasi di Giulio Fratini, imprenditore fiorentino di 28 anni. La nuova coppia è stata sorpresa a Positano intenta a scambiarsi baci e tenere effusioni e dagli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini i due sono subito sembrati davvero molto affiatati e complici. La bella Raffaella era senza la piccola Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli con cui oggi ha ricucito un ottimo rapporto dopo una serie di problemi che per fortuna sono stati ... Leggi su caffeinamagazine

La 32enne e il 28enne si stanno rilassando sulla Costiera Amalfitana I due sono stati già paparazzati, ma non avevano mai ufficializzato Con questo scatto la relazione è ora vissuta alla luce del sole ...In vacanza a Positano, Raffaella Fico non nasconde più nulla: né il suo amore per l'imprenditore Giulio Fratini, né il suo corpo strepitoso. In bikini sul terrazzo con vista panoramica sfoggia ogni su ...