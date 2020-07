R.Mussolini-Castellani: lavoratori Domus Imperiali a rischio (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “E’ sempre piu’ incerto il futuro dei lavoratori impiegati presso la Domus Imperiali di Palazzo Valentini. A quasi due mesi dal 18 Maggio, data in cui, in base al DPCM del 27 Aprile scorso, musei e aree archeologiche su tutto il territorio nazionale, seppur con i dovuti accorgimenti, hanno potuto riaprire al pubblico, mentre quest’area rimane ancora chiusa in quanto l’impianto di areazione degli ambienti sotterranei non rispetta le vigenti norme anti-contagio COVID 19.” “Il risultato e’ che il pubblico non puo’ accedere in questi spazi e che quanti fino ad oggi vi operavano potrebbero perdere il posto di lavoro. Nei giorni scorsi a raccogliere il grido d’allarme lanciato dai lavoratori e’ stato gia’ il gruppo consiliare della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Mussolini Castellani R.Mussolini-Castellani: lavoratori Domus Imperiali a rischio RomaDailyNews CULTURA. R.MUSSOLINI (CON GIORGIA)-F.CASTELLANI (FDI): EMPORIUM E MUSEO DIFFUSO TESTACCIO, DA INNOVAZIONE A VERGOGNA GRAZIE A CINQUE STELLE

Roma, 17 luglio 2020 – «Il patrimonio archeologico di Roma continua a pagare a caro prezzo il disinteresse della giunta Raggi verso la città.In un momento come questo, in cui la Capitale ha grande bis ...

Roma, 17 luglio 2020 – «Il patrimonio archeologico di Roma continua a pagare a caro prezzo il disinteresse della giunta Raggi verso la città.In un momento come questo, in cui la Capitale ha grande bis ...