Quel Genio del Pordenone (Di sabato 18 luglio 2020) Vittorio Emanuele II nella topografia ufficiale di Pordenone, inizia da piazza Cavour. Mai soprannome fu così meritato, perché a disegnare entrambi i lati della Strada, cinquecento metri la sua lunghezza, sfilano palazzi e palazzotti costruiti tra il Dodicesimo e il Diciottesimo secolo, che sulla facciate mostrano tracce importanti di affreschi. Al termine della Strada si apre piazza San Marco, con il Duomo. È un po’ nascosta, ma a indicare la direzione da prendere ci pensa il campanile, che sbuca dietro … Continua L'articolo Quel Genio del Pordenone proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MarieMadaleine : RT @perchemiparli1: Mascellona, spiega a quel genio diVauro che i soldi alla fiera di Milano trasformata in ospedale per covid erano dei pr… - Happy4Trigger : @stefanoa99 La sceneggiatura di quel film ha del genio. - perchemiparli1 : Mascellona, spiega a quel genio diVauro che i soldi alla fiera di Milano trasformata in ospedale per covid erano de… - Sakurauchi_Hime : RT @SonSempreIoEh: non considera poi, quel genio del male, le patologie che derivano da uno smart uorching all'italiana. in un ufficio ci s… - Lucone71 : @lauracesaretti1 Laura che illuminazione : scopro adesso che Arpagone è l’anagramma di quel genio incompreso di Paragone -

Ultime Notizie dalla rete : Quel Genio Quel Genio del Pordenone Il Manifesto 250 anni di Beethoven e quel ritratto che "stregò" i musicisti

L’espressione meditabonda, lo sguardo assorto, come rapito da un infinito misterioso, la penna puntata al manoscritto, in cerca di ispirazione per la sua Missa Solemnis. “Non avevo mai incontrato un a ...

Gianfranco Angelucci a Parma: "Il mio amico e maestro Federico Fellini"

Il regista e l’uomo, il mago e l’illusionista, il genio e il bambino, il mentitore e il poeta visionario, l’amico di una vita: incontrare Federico Fellini attraverso le parole di chi, da ragazzo, ha a ...

L’espressione meditabonda, lo sguardo assorto, come rapito da un infinito misterioso, la penna puntata al manoscritto, in cerca di ispirazione per la sua Missa Solemnis. “Non avevo mai incontrato un a ...Il regista e l’uomo, il mago e l’illusionista, il genio e il bambino, il mentitore e il poeta visionario, l’amico di una vita: incontrare Federico Fellini attraverso le parole di chi, da ragazzo, ha a ...