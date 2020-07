"Quegli infarti mai visti prima": l'allarme dei medici sul virus (Di venerdì 17 luglio 2020) Federico Garau I cardiologi lombardi che hanno lottato nell'emergenza lanciano l'allarme: "Vediamo persone con recuperi molto lenti" Un quadro allarmante quello ricostruito da un gruppo di cardiologi lombardi in prima linea durante l'emergenza Coronavirus. Intervistati da AdnKronos, i medici hanno spiegato come il virus sia stato in grado di provocare effetti a dir poco devastanti sul cuore dei pazienti contagiati, causando infarti e seri danni a livello cardiovascolare. Intervenuto durante la riunione a Palazzo Lombardia fra l'assessore al Welfare Giulio Gallera ed i rappresentanti dei 13 centri individuati come hub in cardiologia, il professor Claudio Cuccia, direttore del dipartimento cardiovascolare della poliambulanza di Brescia, ha ricordato quei giorni terribili: ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Quegli infarti Brasile-Uruguay 1-2: il 16 luglio 1950 è il giorno del Maracanazo Periodico Daily - Notizie Brasile-Uruguay 1-2: il 16 luglio 1950 è il giorno del Maracanazo

Sono passati ormai diversi anni, ma se si prova a parlare con un brasiliano del Maracanazo, anche se ovviamente le generazioni attuali non vi hanno assistito, si rischia di andare incontro ad una risp ...

Allarme dai cardiologi in prima linea: "Col Covid mortalità da anni ’50"

Milano, 17 luglio 2020 - Persone con una sindrome coronarica acuta arrivate tardi in ospedale perché il dolore e la mancanza di fiato sono sintomi anche del Covid, e il Covid fa così paura che c’è sta ...

Sono passati ormai diversi anni, ma se si prova a parlare con un brasiliano del Maracanazo, anche se ovviamente le generazioni attuali non vi hanno assistito, si rischia di andare incontro ad una risp ...Milano, 17 luglio 2020 - Persone con una sindrome coronarica acuta arrivate tardi in ospedale perché il dolore e la mancanza di fiato sono sintomi anche del Covid, e il Covid fa così paura che c’è sta ...