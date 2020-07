Quando Pasolini, Calvino e Moravia incontrarono la musica leggera e le canzonette (Di venerdì 17 luglio 2020) C’è un momento, tra gli anni ’60 e ’70 in cui scrittori e intellettuali del calibro di Italo Calvino, Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia cominciano a ragionare intorno alla necessità di utilizzare la canzonetta leggera, la musica e il mercato del vinile, per creare prodotti di altissima qualità ma allo stesso tempo popolari. Poeti e musicisti si appropriano di questi mezzi per fondare una canzone d’autore che parli della realtà del mondo e degli uomini e che non necessariamente debba essere sciocca per avere successo.È questo il cuore della mostra - a cura di Giuseppe Garrera e Igor Patruno - che si apre il 18 luglio 2020 nella sala Pyrgi del Castello di Santa Severa. Titolo: “Tu parlavi una lingua ... Leggi su huffingtonpost

Santa Severa: al Castello la mostra "Tu parlavi una lingua meravigliosa: quando la canzonetta divenne poesia"

Si inaugura il 17 luglio – alle 18,30 – nella splendida sala Pyrgi affacciata sul mare la mostra“ “Tu parlavi una lingua meravigliosa: quando la canzonetta divenne poesia” a cura di Giuseppe Garrera e ...

Patti Smith: “Da Rimbaud a Mapplethorpe l’artista è una persona in competizione con Dio”

In una serata di fine inverno sul finire degli Anni 90, fui invitato a moderare un incontro con Patti Smith presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University. Non ero un grande conoscit ...

