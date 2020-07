Puglia: verso incontro M5S-Pd per passo indietro Laricchia, rivolta grillini anti-Emiliano (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - E' caos in Liguria, fresca di intesa, ma lo è anche in Puglia. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, a inizio della settimana prossima il capo politico del M5S Vito Crimi e un referente e un big del Pd, ministro di peso del governo giallorosso, dovrebbero vedere la candidata governatrice grillina, Antonella Laricchia, per spingerla a un passo indietro, aprendo alla strada a un accordo anche in Puglia, sul nome dell'uscente Michele Emiliano. I rumors dell'incontro hanno però raggiunto la pattuglia di parlamentari grillini pugliesi, la maggioranza contro Emiliano -si parla della 'pasionaria' Barbara Lezzi ma anche del 'pacifico' Giuseppe Brescia, 'fichiano' di peso- e pronta a ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Puglia verso n. 3881 del 14-07-2020 - Elezioni Puglia: verso la doppia preferenza di genere - Regioni.it Regioni.it Meteo: PROSSIME ORE NUBIFRAGI e GRANDINE con possibili ALLAGAMENTI, ecco le ZONE più a RISCHIO

SITUAZIONE. Una saccatura di bassa pressione si è portata dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico e sta pilotando un fronte che ha raggiunto l'Italia a partire dalle aree nordorie ...

La Dia pubblica la “mappa della mafia”. Focus su Foggia: “Boss della città in cella ma stride il silenzio delle vittime del racket”

Pubblicata la relazione semestrale antimafia della Dia; periodo analizzato la seconda metà del 2019. Il documento esordisce così: “La questione della criminalità foggiana è stata oggetto di una partic ...

