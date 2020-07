Puglia: duemila euro, Scalfarotto “ritirare il bando e rifarlo” Procedura complicata e costosa, secondo le critiche. Ma ci sono già quindicimila domande il primo giorno (Di venerdì 17 luglio 2020) quindicimila domande il primo giorno. Poi c’è chi ancora non ha potuto farla perché mettere insieme i documenti non è semplicissimo per tutti. Poi ci sono quelli che pensano ad una Procedura complicata e costosa. Il bando per i duemila euro è partito così così. Prende posizione al riguardo Ivan Scalfarotto. Di seguito il comunicato: Un vero e proprio buco nell’acqua quello di Regione Puglia nel rendere operativo “Start” il nuovo bonus di Sistema Puglia, il portale a cui si accede per tutte le richieste di bandi e finanziamenti messi a disposizione dal bilancio regionale. Il nuovo bonus di ... Leggi su noinotizie

