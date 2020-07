Puglia: Crimi, 'avanti con Laricchia, rumors incontro pro-Emiliano per indebolire governo' (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Contrariamente a quanto riportano i falsi ‘retroscena' e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere un passo indietro ad Antonella" Laricchia. Dopo una mattinata sulle montagne russe, il capo politico del M5S, Vito Crimi, interviene su Facebook per confermare che il Movimento in Puglia sosterrà la candidata grillina, Laricchia appunto, smentendo così i rumors su un incontro -fissato lunedì mattina su una piattaforma web, stando alle voci che circolavano in ambienti grillini - con un big del Pd per invitare Laricchia a un passo indietro verso un'intesa pro-Emiliano. ... Leggi su liberoquotidiano

