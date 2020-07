PS5: il DualSense nelle mani di Geoff Keighley nel primo video 'reale'! Oggi l'hands-on (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di Oggi, ed esattamente alle 18:00 ora italiana, Geoff Keighley ci delizierà il tardi pomeriggio mostrando per la prima volta in assoluto il DualSense di PlayStation 5 in un video. Per annunciare l'evento il caro Keighley ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando una breve clip con protagonista proprio il controller.Tra l'altro anche l'account Twitter del Summer Game Fest ha riportato la notizia, ma secondo il tweet è probabile che dovremo aspettarci anche altro. L'annuncio di un nuovo gioco? Un piccolo gameplay che vede il controller in azione? L'interfaccia utente aggiornata della nuova console? Non ci resta che seguire l'evento alle 18:00.Questo hands-on metterà a tacere le ultime voci che circolano sul web e che ... Leggi su eurogamer

