Protesta Spazi Autogestiti: subito tavolo su patrimonio indisponibile (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – ‘La Roma solidale non si mette a bando!’. È la frase che si legge sugli striscioni esposti oggi sulla scalinata di piazza del Campidoglio a Roma dal Coordinamento degli Spazi sociali, associativi e Autogestiti romani per chiedere all’amministrazione comunale ‘la riapertura di un dialogo sul tema del patrimonio indisponibile’. Questa il testo della lettera aperta alla sindaca della Capitale, Virginia Raggi, pubblicata sulla pagina Facebook Decide Roma: “Cara Sindaca, ci rivolgiamo a Lei per riaprire un dialogo da tempo interrotto con la Giunta capitolina e con la maggioranza che ha governato la citta’ in quest’ultima consiliatura. Sentiamo l’urgenza di porre di nuovo alla Sua attenzione il tema del riconoscimento degli Spazi di ... Leggi su romadailynews

Esc_Atelier : RT @martabonafoni: Oggi il #CoordinamentoSpaziSociali ha manifestato chiedendo un confronto con la Sindaca Raggi. Queste esperienze devono… - GiansandroMerli : RT @martabonafoni: Oggi il #CoordinamentoSpaziSociali ha manifestato chiedendo un confronto con la Sindaca Raggi. Queste esperienze devono… - ilCiclotrone : RT @martabonafoni: Oggi il #CoordinamentoSpaziSociali ha manifestato chiedendo un confronto con la Sindaca Raggi. Queste esperienze devono… - DinamoPress : RT @martabonafoni: Oggi il #CoordinamentoSpaziSociali ha manifestato chiedendo un confronto con la Sindaca Raggi. Queste esperienze devono… - martabonafoni : Oggi il #CoordinamentoSpaziSociali ha manifestato chiedendo un confronto con la Sindaca Raggi. Queste esperienze de… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Spazi Protesta Spazi Autogestiti: subito tavolo su patrimonio indisponibile RomaDailyNews Lavori in piazza Vittorio Emanuele, la protesta dei residenti:«Nessun preavviso»

BUSTO ARSIZIO – Reclusi in casa dal cantiere della pavimentazione di piazza Vittorio Emanuele: i residenti del civico 5 “scrivono” al sindaco per protestare. «Nessuna comunicazione – afferma una resid ...

Fondazione Agnelli e la piattaforma gratis per misurare quanti studenti ci stanno in ogni classe

Nel giorno in cui i sindacati vanno all’attacco della ministra Azzolina protestando che, senza un adeguato investimento in risorse umane (leggi molti più prof e bidelli) sarà impossibile riaprire in s ...

BUSTO ARSIZIO – Reclusi in casa dal cantiere della pavimentazione di piazza Vittorio Emanuele: i residenti del civico 5 “scrivono” al sindaco per protestare. «Nessuna comunicazione – afferma una resid ...Nel giorno in cui i sindacati vanno all’attacco della ministra Azzolina protestando che, senza un adeguato investimento in risorse umane (leggi molti più prof e bidelli) sarà impossibile riaprire in s ...