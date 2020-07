Prossima al lancio globale la Xiaomi Mi Band 4C: il prezzo la sua caratteristica migliore (Di venerdì 17 luglio 2020) Il mercato globale è sul punto di accogliere la Xiaomi Mi Band 4C, la smart-Band dal sapore economico del produttore cinese, che poco ha a che fare con la nuova Xiaomi Mi Band 5, andata letteralmente a ruba durante il pre-ordine. Il braccialetto intelligente di cui vi stiamo parlando è una versione re-brand della Redmi Band, che prima o poi sapevamo sarebbe venuta fuori dal territorio cinese. Le specifiche tecniche, nonostante appartenga ad una fascia non altissima del mercato, non sono affatto da buttare via: schermo LCD da 1.08 pollici touchscreen con luminosità fino a 200 nit e rivestita in vetro temperato in 2.5D, batteria da 130mAh (autonomia dichiarata fino a 14 giorni), peso di 13 grammi, sensore PPG per il rilevamento del battito ... Leggi su optimagazine

Settimana piena di novità per gli appassionati di Microsoft Flight Simulator che, prima hanno ricevuto notizie riguardo la data di uscita del simulatore di volo su PC, e poi è stata annunciata una dop ...

Amplitude lancia il contest di Humankind “What If”

Amplitude e SEGA hanno lanciato un contest per il loro strategico 4X Humankind, contest chiamato “What If” e dedicato a chi ama i meme Non solo Civilization, non solo Sid Meier. Humankind è un titolo ...

