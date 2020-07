"Produciamo seimila pensieri al giorno": studio rivela quando ne finisce uno e ne inizia un altro (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono oltre seimila i pensieri che ciascuno di noi ha ogni giorno. A rivelarlo è una ricerca della Queen’s University, in Canada, pubblicata su Nature Communications. I ricercatori hanno stabilito un metodo che, per la prima volta, può rilevare indirettamente quando un pensiero finisce e ne inizia un altro. Il team di studiosi, guidato dal Jordan Poppenk, esperto in psicologia e neuroscienze, ha escogitato un modo per isolare i pensieri fissi, costituiti da momenti consecutivi in cui una persona si concentra sulla stessa idea. “Ciò che chiamiamo pensieri fissi - spiega Poppenk - sono punti adiacenti in una rappresentazione semplificata dei modelli di attività nel ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Produciamo seimila "Produciamo seimila pensieri al giorno": studio rivela quando ne finisce uno e ne inizia un altro L'HuffPost "Produciamo seimila pensieri al giorno": studio rivela quando ne finisce uno e ne inizia un altro

Sono oltre seimila i pensieri che ciascuno di noi ha ogni giorno. A rivelarlo è una ricerca della Queen’s University, in Canada, pubblicata su Nature Communications. I ricercatori hanno stabilito un m ...

L’Abruzzo Nascosto di Angelo Tarquinio, viaggio nell’arte, poesia dialettale, gastronomia e storia.

Una delle pagine Facebook più affascinanti sul nostro Abruzzo è nata a Montesilvano, progettata durante la quarantena ora conta seimila follower. La paternità del blog sul social è di Angelo Tarquinio ...

Sono oltre seimila i pensieri che ciascuno di noi ha ogni giorno. A rivelarlo è una ricerca della Queen’s University, in Canada, pubblicata su Nature Communications. I ricercatori hanno stabilito un m ...Una delle pagine Facebook più affascinanti sul nostro Abruzzo è nata a Montesilvano, progettata durante la quarantena ora conta seimila follower. La paternità del blog sul social è di Angelo Tarquinio ...