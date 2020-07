Prima spara alla moglie, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio ad Aprilia (Di venerdì 17 luglio 2020) omicidio-suicidio ad Aprilia: questa notte un uomo ha dapPrima ucciso sua moglie con diversi colpi di pistola, poi si è tolto la vita. A trovare i corpi la mamma anziana del 48enne. Tragedia ad Aprilia, comune a nord di Latina e oggi luogo di omicidio-suicidio. La vicenda è accaduta intorno alle 3 di questa notte, … L'articolo Prima spara alla moglie, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio ad Aprilia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

voragano : @marieta99044909 Non si può cavare sangue da una rapa. Il povero @luigidimaio non capisce di strategia aziendale, s… - _Barbara_04 : RT @ladoria1: Ma perché non invertite l'ordine del racconto, cari omuncoli? Prima suicidatevi e poi sparate a qualcuno. Spara alla moglie… - TheRipper1899 : @Marco_Kram91 Per Orsolini ti confermo il forte interesse, ma il Bologna spara alto. Si valuterà l'evoluzione di si… - NmargheNiki : RT @ladoria1: Ma perché non invertite l'ordine del racconto, cari omuncoli? Prima suicidatevi e poi sparate a qualcuno. Spara alla moglie… - ladoria1 : Ma perché non invertite l'ordine del racconto, cari omuncoli? Prima suicidatevi e poi sparate a qualcuno. Spara al… -