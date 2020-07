PRIMA PAGINA - CdS rilancia Immobile: "Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla" (Di sabato 18 luglio 2020) Dal momento che la trattativa per Victor Osimhen sembra essere di nuovo in bilico, il Napoli sembrerebbe pronto a tornare su Ciro Immobile. Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Autostrade libere. I Benetton in fuga [LEGGI - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Lega: 400mila euro, 1 fermato e 3 indagati [Continua su - Avvenire_Nei : La prima pagina di oggi - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: PRIMA PAGINA - Tuttosport su Belotti: 'Occhio Cairo, c'è la corsa al Gallo' - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Tuttosport su Belotti: 'Occhio Cairo, c'è la corsa al Gallo' -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Bergamo sulla prima pagina di Libèration: “La città martire rivive” BergamoNews.it PRIMA PAGINA - Tuttosport su Belotti: "Occhio Cairo, c'è la corsa al Gallo"

E Tuttosport, nella sua edizione odierna, si sofferma proprio sul suo futuro. "Occhio, Cairo: c'è la corsa al Gallo", titola in prima pagina il quotidiano piemontese. "Dallo United all'Inter, tutti ...

PRIMA PAGINA - CdS rilancia Immobile: "Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla"

A riferirlo è il Corriere dello Sport, che in prima pagina titola: "Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla". Secondo il quotidiano, De Laurentiis è deciso a puntare sull'attaccante della ...

E Tuttosport, nella sua edizione odierna, si sofferma proprio sul suo futuro. "Occhio, Cairo: c'è la corsa al Gallo", titola in prima pagina il quotidiano piemontese. "Dallo United all'Inter, tutti ...A riferirlo è il Corriere dello Sport, che in prima pagina titola: "Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla". Secondo il quotidiano, De Laurentiis è deciso a puntare sull'attaccante della ...