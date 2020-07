Previsioni Meteo Toscana: domani possibili brevi rovesci sui rilievi di nord-ovest (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi inizialmente poco nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità a partire dalle zone settentrionali fino a cielo prevalentemente nuvoloso fra metà mattinata e pomeriggio, quando saranno possibili precipitazioni sparse e intermittenti, prevalentemente temporalesche. Miglioramento in serata. Venti: deboli o moderati da nord est, da nord-ovest sul litorale. Mari: poco mossi o localmente mossi sul settore centro-settentrionale. Temperature: stazionarie o in lieve calo. domani sereno o poco nuvoloso; non ... Leggi su meteoweb.eu

