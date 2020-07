Previsioni Meteo Aeronautica Militare, inizia un weekend di forte maltempo sull’Italia: colpito prima il Centro-Nord, poi il Sud. Il bollettino fino al 23 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) inizia un weekend di forte maltempo per l’Italia. Già in queste ore, forti piogge e venti stanno colpendo le regioni adriatiche e nel corso del weekend il maltempo si sposterà anche al Sud. maltempo che si ripresenterà anche la prossima settimana, dopo alcuni giorni di tregua ad inizio settimana. Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 23 luglio. Oggi, 17 luglio Nord: cielo molto nuvoloso su Nord est, Lombardia ed Emilia Romagna con rovesci e temporali sparsi soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna; sulle aree meridionali di ... Leggi su meteoweb.eu

