Premier League, paura durante Crystal Palace-Manchester United per Van Aanholt: ossigeno in campo [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Ottimo momento di forma per il Manchester United in Premier League, i Red Devils sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi e sono in lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Successo anche sul campo del Crystal Palace, 0-2 il risultato finale con un gol per tempo, le firme di Rashford e Martial. Ma non sono mancati i momenti di paura durante la partita. Brutta caduta per il calciatore Van Aanholt, necessario l’ingresso dei sanitari con l’ossigeno. Il calciatore è uscito dal campo all’84’, al suo posto Mitchell. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, sfoglia la ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Leeds, un'attesa lunga 16 anni: adesso per il ritorno in #PremierLeague basta un punto - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - SportRepubblica : Premier League, il Manchester United risponde al Leicester e resta aggrappato al quarto posto - TOSADORIDANIELA : RT @CalcioPillole: #NatiOggi Tra i difensori più iconici tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila, Jaap #Stam compie 48 anni… - CalcioPillole : #NatiOggi Tra i difensori più iconici tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila, Jaap #Stam compie 48… -