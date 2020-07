Premier League, l’annuncio di Boris Johnson: “Ad ottobre tifosi allo stadio, ci stiamo provando” (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante la conferenza stampa odierna, il Primo Ministro inglese Boris Johnson ha aperto alla possibilità di ospitare i tifosi inglesi negli stadi a partire dal prossimo mese di ottobre. Secondo Johnson si potrebbe tornare alla normalità nel giro di pochi mesi. Attraverso opportune misure di screening e prevenzione il Governo garantirà la massima sicurezza per far partire la nuova stagione. Foto: Repubblica L'articolo Premier League, l’annuncio di Boris Johnson: “Ad ottobre tifosi allo stadio, ci stiamo provando” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

