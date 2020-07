Premier League, l’annuncio di Boris Johnson: “Abbiamo deciso quando far ritornare i tifosi allo stadio” (Di venerdì 17 luglio 2020) Boris Johnson sulla riapertura degli stadi.Il primo ministro inglese ha confermato che nel mese di ottobre i tifosi britannici potranno tornare sugli spalti degli impianti della Premier League. Lo stesso Johnson, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che da qui a qualche mese tutto dovrebbe tornare alla normalità dopo lo stop legato al propagarsi del Covid-19. Il tutto verrà chiaramente gestito nella massima sicurezza con una serie di test che verranno effettuati prima dell'inizio della prossima stagione."Da ottobre intendiamo riportare il pubblico negli stadi. Il tutto dovrà avvenire in modo sicuro, secondo i protocolli anti-Covid che sono stati varati". Leggi su mediagol

DiMarzio : #Leeds, un'attesa lunga 16 anni: adesso per il ritorno in #PremierLeague basta un punto - DiMarzio : I tifosi tornano negli stadio di #PremierLeague - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - 100x100Napoli : Novità importanti in Inghilterra - estornudoauto : RT @CorSport: #PremierLeague, #BorisJohnson: 'Da ottobre tifosi allo stadio' -