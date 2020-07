Premier League, dopo 16 anni il Leeds torna nel massimo campionato inglese (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Leeds United di Marcelo Bielsa può finalmente festeggiare il ritorno in Premier League dopo 16 lunghissimi anni dopo 16 lunghissimi anni il Leeds United torna in Premier League. La squadra di Marcelo Bielsa ha conquistato la promozione nel massimo campionato inglese con due partite di anticipo dopo che il West Bromwich ha perso contro l’Huddersfield 2-1. La formazione del Loco è prima in classifica con 6 punti di vantaggio sul Brentford, terzo. Il Leeds ha vinto l’ultimo dei suoi tre titoli di campione d’Inghilterra nel 1992. Problemi finanziari avevano portato la squadra, ... Leggi su calcionews24

