Premier League, Boris Johnson: “Tifosi negli stadi per la nuova stagione? Ci sono buone possibilità” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Primo Ministro inglese Boris Johnson ha parlato in conferenza stampa nella mattinata di venerdì 17 luglio, affrontando fra i vari temi anche quello legato al ritorno dei tifosi negli stadi di Premier League a partire dalla prossima stagione. “Ci sono buone possibilità che entro pochi mesi si torni alla normalità. Effettueremo test a tappeto prima che la nuova stagione prenda il via in modo da garantire la sicurezza totale negli stadi. La salute è ovviamente la priorità e il Governo si impegna per garantirla“. Leggi su sportface

DiMarzio : #Leeds, un'attesa lunga 16 anni: adesso per il ritorno in #PremierLeague basta un punto - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - Pall_Gonfiato : Possibile il ritorno ad ottobre degli spettatori negli stadi inglesi - prohaska83 : Il Palmarès di Serie A, Ligue1, Bundesliga, Eredivisie, Primeira Liga è in linea. Solo in Premier League si è assis… - _cazzimiei_ : Considerando la condizione atletica del Napoli, rischiano davvero di non passare il turno. E godrei non poco, dato… -