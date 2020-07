Premier League, Boris Johnson: «Da ottobre tifosi negli stadi» (Di venerdì 17 luglio 2020) Boris Johnson, primo ministro inglese, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi in Inghilterra Il primo ministro inglese Boris Johnson, a distanza di sette mesi dalla chiusura degli impianti, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi di Premier League e delle altre leghe calcistiche. «Da ottobre intendiamo riportare il pubblico negli stadi. Questi cambiamenti verranno fatti in sicurezza e saranno soggetti all’esito positivo di alcuni eventi pilota». Eventi che dovrebbero essere il campionato mondiale di snooker, la Glorious Goodwood (evento annuale di ippica in programma ad agosto) e due ... Leggi su calcionews24

