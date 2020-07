Premier League 2019/2020, il West Ham vede la salvezza: Watford nei guai (Di venerdì 17 luglio 2020) Tre passi verso la salvezza per il West Ham che si aggiudica il delicato scontro diretto contro il Watford nella trentaseiesima giornata di Premier League per 3-1. Le due squadre erano appaiate a +3 sul Bournemouth terzultimo ma la squadra di Moyes riesce a raddoppiare il distacco e ad avvicinare la salvezza grazie a un primo tempo dominato. Antonio sblocca il risultato dopo 6’, passano quattro minuti e Soucek raddoppia e al 36’ Rice chiude virtualmente i conti con una gran botta da fuori. Inutile la rete di Deeney, il Watford dovrà ancora lottare per restare in Premier League nelle ultime due giornate non semplici contro Manchester City e Arsenal. Leggi su sportface

