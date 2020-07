Pozzuoli, bimba di 4 anni annega in mare: muore al Santobono dopo un giorno di agonia (Di venerdì 17 luglio 2020) Pozzuoli. Non ce l’ha fatta la bimba di quattro anni di etnia rom ricoverata al Santobono di Napoli, dopo che aveva rischiato di annegare nel mare di Pozzuoli. Pozzuoli, bimba di 4 anni annega in mare: muore al Santobono Purtroppo all’arrivo dei soccorsi si è constatato subito come le condizioni della piccola fossero gravi. I … L'articolo Pozzuoli, bimba di 4 anni annega in mare: muore al Santobono dopo un giorno di agonia Teleclubitalia ... Leggi su teleclubitalia

