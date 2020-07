Power Hits Estate in diretta su TV8 – Cast (Di venerdì 17 luglio 2020) Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini RTL 102.5 Power Hits Estate sbarca su Sky. Quest’anno sarà possibile seguire la diretta, oltre che sui canali radio e video di RTL 102.5, anche su Sky Uno e Tv8. La trasmissione musicale sarà guidata da Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari, affiancati da Mara Maionchi (sempre più jolly di casa Sky) ribattezzata per l’occasione “regina della musica”. La serata, prevista il 9 settembre, si svolgerà in un’Arena di Verona deserta; stessa location in cui qualche giorno prima si terranno i Music Awards di Rai1. Sarà eletto il tormentone dell’Estate. Di seguito l’elenco degli artisti in gara che si esibiranno nel corso della serata: Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Boomdabash ... Leggi su davidemaggio

