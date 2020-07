Povia durissimo contro il governo: «L’Europa ci massacra e loro la difendono, che schifo» (video) (Di venerdì 17 luglio 2020) «Sono profondamente deluso dalle cose che fa il governo». Giuseppe Povia continua “camminare da solo” con coraggio. Nonostante il boicottaggio che da anni sta subendo nel mondo dello spettacolo, escluso dai circuiti che contano per le sue idee non allineate, va giù duro. Sta preparando un nuovo lavoro discografico, “Imperfetto”, in cui tratta tematiche cruciali. «A dicembre c’è stata l’ultima votazione sull’Europa. Da quel momento il governo non ha chiesto più nulla al Parlamento per andare avanti da solo». Povia: «La Merkel “amica” dei premier italiani dal 2011» «Verrebbe da pensare che qualcuno piloti questo governo. Penso ad esempio alla Merkel che dal 2011 è diventata la ... Leggi su secoloditalia

