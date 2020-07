Possibile aumento prezzo smartphone: il motivo si associa all’azienda Arm (Di venerdì 17 luglio 2020) Ai prossimi smartphone potrebbe essere applicato un prezzo più alto: la motivazione starebbe nella decisione di aumentare i costi delle licenze da parte di Arm Ltd, la società che fornisce la tecnologia richiesta per la realizzazione dei semiconduttori. La notizia rimbalza da qualche ora su Reuters in riferimento ad alcune recenti trattative negoziate dall'azienda che avrebbe spinto affinché venisse reso effettivo un aumento dei costi che culminerebbe in una crescita dei prezzi complessivi di licenza per taluni clienti, pari a circa quattro volte le cifre precedenti. I costi di licenza in genere variano, ma possono anche arrivare a toccare importi di milioni di dollari (come nel caso di core di elaborazione molto complessi): la decisione starebbe determinando in alcuni clienti di Arm l'esigenze di guardarsi ... Leggi su optimagazine

llenomezquindad : RT @BarcinoMag: Barcellona: il governo chiede di non uscire di casa se non necessario Dopo l'aumento dei nuovi focus nell'ultima settimana… - BarcinoMag : Barcellona: il governo chiede di non uscire di casa se non necessario Dopo l'aumento dei nuovi focus nell'ultima s… - StefanoSamma7 : @meteorologo777 Però si può dire che i media mainstream fanno un'interpretazione del bollettino davvero tremenda? P… - Maniheli : @RegLombardia @bologninistefan COME?!? In 280 caratteri è possibile scrivere COME contrasterete in 2 anni il fenome… - LBoschetti : RT @avvmacellaro: Ma possibile che in Italia non ci sia un magistrato che si chieda perché due giorni fa Conte abbia dichiarato di revocare… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile aumento BCE: per IG Italia possibile aumento del piano PEPP nei prossimi mesi Wall Street Italia Gravidanza & estate: come affrontare i mesi estivi quando si è in dolce attesa

Quando una donna si trova in gravidanza, il perido dell'estate, con le lunghe giornate afose, può essere molto faticoso da affrontare. Con un piccolo sforzo in molti casi già si ha l'affanno e la sudo ...

Medicina. algoritmo per aggiornare predizione rischio cuore

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) – Nascono da un algoritmo di predizione applicato al database della medicina generale Health Search le nuove stime del rischio per il cuore, grazie alle quali è possib ...

Quando una donna si trova in gravidanza, il perido dell'estate, con le lunghe giornate afose, può essere molto faticoso da affrontare. Con un piccolo sforzo in molti casi già si ha l'affanno e la sudo ...Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) – Nascono da un algoritmo di predizione applicato al database della medicina generale Health Search le nuove stime del rischio per il cuore, grazie alle quali è possib ...