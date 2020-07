Positivo al Coronavirus, ha lavorato per giorni in un stabilimento balneare con la febbre (Di venerdì 17 luglio 2020) “La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare ad Ostia in attesa delle verifiche sui contatti di un caso Positivo di nazionalità del Bangladesh“. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. “Si sta già svolgendo l’indagine epidemiologica da parte della Asl a partire dai dipendenti della struttura e dai contatti stretti dell’uomo che è stato posto in isolamento – prosegue l’Unità di crisi regionale-. Il caso indice sembra essere un coinquilino sempre di nazionalità del Bangladesh andato a Milano. Avviate le procedure del contact tracing nazionale”. “Da una prima relazione della Asl Roma 3 che sta svolgendo l’indagine epidemiologica emerge che il lavoratore del Bangladesh ... Leggi su meteoweb.eu

Lavoratore positivo allo stabilimento di Ostia: andava a lavorare con la febbre e i sintomi del Coronavirus

Aveva i sintomi del Coronavirus, il lavoratore straniero dello stabilimento “La Vela” di Ostia, ma andava ugualmente a lavorare, incurante di poter trasmettere il virus a colleghi e clienti della ...

