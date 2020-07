Porti, il ministro De Micheli alla Due giorni di Alis: 800 mln di investimenti immediatamente cantierabili (Di venerdì 17 luglio 2020) “La pubblicazione del decreto semplificazioni consentirà a quelle risorse che abbiamo stanziato di essere utilizzate in maniera più veloce, in particolare sui Porti e sugli 800 milioni che erano bloccati per gli investimenti nei Porti di mare che diventeranno immediatamente cantierabili”. Lo dichiara la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine della Due giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in Movimento dove ricorda che “il piano Italia veloce che finanzia 200 miliardi di infrastruttura e subito ne finanzia 20 miliardi che possono cadere immediatamente a terra nei Porti, sulle strade, negli aeroPorti e in tutto quello che è la ... Leggi su ildenaro

trevi_vito : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - NadiaAmatucci : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - Taieb_Bot : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - DiegoCa_73 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - LifeJoining : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Porti ministro Porti, il ministro De Micheli alla Due giorni di Alis: 800 mln di investimenti immediatamente cantierabili Il Denaro La Azzolina sfida Salvini in tv. Ma lui la boccia: "Ancora nessuna certezza sulla riapertura delle scuole, è incapace"

La ministra Lucia Azzolina vuole portare Matteo Salvini in tv per sfidarlo sulla scuola. Ma il leader della Lega la boccia già senza appello: "Siamo a metà luglio e ancora non ci sono certezze per ins ...

Torna l’Imu sulla prima casa? La promessa del ministro Gualtieri

Il governo, dopo aver concluso l’iter del decreto Rilancio, si appresta a lavorare sulla riforma del fisco, una rivoluzione che dovrebbe portare diverse novità soprattutto su tasse e lotta all’evasion ...

La ministra Lucia Azzolina vuole portare Matteo Salvini in tv per sfidarlo sulla scuola. Ma il leader della Lega la boccia già senza appello: "Siamo a metà luglio e ancora non ci sono certezze per ins ...Il governo, dopo aver concluso l’iter del decreto Rilancio, si appresta a lavorare sulla riforma del fisco, una rivoluzione che dovrebbe portare diverse novità soprattutto su tasse e lotta all’evasion ...