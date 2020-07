Pontina, bimba di 8 anni cammina sulla carreggiata e cerca di attraversare la strada: salvata dalla Polizia (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia stradale di Latina – Distaccamento di Aprilia, ieri pomeriggio, intorno alle ore 18,30, sono intervenuti nei pressi di un’area di servizio al km.36+300 della SS148 Pontina per una situazione di emergenza. Via Pontina, bambina di 8 anni sulla carreggiata Alcuni automobilisti avevano notato e segnalato alla Sala Operativa una bambina che camminava sul margine destro della carreggiata, ponendosi in situazione di gravissimo pericolo, dato il numero e la velocità dei mezzi in transito su quella trafficatissima direttrice. Gli operatori di Polizia, giunti immediatamente sul posto, riuscivano a far rallentare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pontina, bimba di 8 anni cammina sulla carreggiata e cerca di attraversare la strada: salvata dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina bimba Pontina, bimba di 8 anni cammina sulla carreggiata e cerca di attraversare la strada: salvata dalla Polizia Il Corriere della Città