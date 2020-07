Poliziotto torinese campione italiano di tiro a volo (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Assistente Capo della Polizia di Stato Vito Cito è campione italiano di tiro a volo di prima categoria nella specialità Fossa Universale. Il Poliziotto, in forza all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino, ha totalizzato un punteggio di 188/200 nella competizione che si è svolta nello stand Umbria verde di Massa Martana in provincia di Perugia. L'articolo Poliziotto torinese campione italiano di tiro a volo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

