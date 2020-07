Polizia contro disabile: l’ennesimo caso di uso sproporzionato della forza negli USA fa discutere – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) During a peaceful protest in Los Angeles – California , the LAPD knocked a disabled man out of his wheelchair, and then they broke it. there is absolutely no excuse for this – it’s disgusting. who exactly are they protecting & serving??? #blacklivesmatter pic.twitter.com/uj88zYpSDB — Roro mattar (@roromattar83) July 16, 2020 Sono immagini – in … L'articolo Polizia contro disabile: l’ennesimo caso di uso sproporzionato della forza negli USA fa discutere – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

