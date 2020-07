Polemica su Renzi: da leader di Italia viva interferisce sul Congresso del Pd (Di venerdì 17 luglio 2020) Se n'è andato dal Pd un anno fa ma crede di poter ancora influenzare i congressi dei democratici. Matteo Renzi ieri sera ha preso parte al salotto verde della sindaca Isabella Conti a San Lazzaro di ... Leggi su globalist

Se n'è andato dal Pd un anno fa ma crede di poter ancora influenzare i congressi dei democratici. Matteo Renzi ieri sera ha preso parte al salotto verde della sindaca Isabella Conti a San Lazzaro di S ...

Renzi a San Lazzaro, endorsement per Bonaccini: "Corri, ci sono dei momenti in cui si deve rischiare"

Sold out per Matteo Renzi, che ieri sera ha preso parte al salotto verde della sindaca Isabella Conti a San Lazzaro di Savena, presentando il suo libro "La mossa del cavallo". Tra un sottile attacco a ...

