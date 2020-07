Playoff Serie C 2019/2020, Bari in finale: Carrarese superata 2-1 ai supplementari misura (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Bari si impone nella seconda semifinale valevole per i Playoff di Serie C, superando per 2-1 la Carrarese. Ai padroni di casa al San Nicola non è basta la zuccata su calcio d’angolo da parte di capitan Di Cesare per vincerla ai regolamentari, dato che nei minuti di recupero è arrivata la doccia fredda targata Piscopo. I supplementari hanno tuttavia un eroe: Simeri regala al 119′ la finale contro il Reggio Audace. Si ferma invece l’avventura degli uomini di Baldini, che alla luce dei due legni colpiti avrebbero meritato decisamente di più all’interno dei novanta minuti. LA CRONACA – (in aggiornamento) Leggi su sportface

lelloarcuri2 : RT @DiMarzio: Playoff #SerieC: la finale sarà Reggiana-Bari - Cobretti_80 : Che meraviglia i playoff di serie C, botte da orbi, espulsioni, risse, schiaffi - toMMilanello : ©? Playoff #SerieC #LegaPro ???? semifinali ?? #ReggioAudaceNovara 2-1 ?? #BariCarrarese 2-1dts ?? FINALE (22 lugli… - wam_the : Playoff Serie C, Bari-Reggiana la finale per la Serie B - DiMarzio : Playoff #SerieC: la finale sarà Reggiana-Bari -