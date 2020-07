Playoff PG Nationals: i Morning Stars battono i Racoon (Di venerdì 17 luglio 2020) La seconda giornata di Playoff del PG Nationals ha visto SMS e Racoon scontrarsi in una serie molto tesa che, nonostante il punteggio finale, ha mostrato due squadre combattive ed in forma. Alla fine ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Nationals Playoff PG Nationals: i Morning Stars passano il turno Tuttosport Playoff PG Nationals: i Morning Stars passano il turno

La seconda sfida dei playoff del PG Nationals ha regalato emozioni, ed ha acceso i riflettori su due squadre che, per motivi diversi, non hanno centrato i propri obiettivi nella stagione reagolare. Sa ...

Playoff PG Nationals: la riscossa dei CyberGround

Nella serata di ieri si è chiusa, definitivamente, la prima tornata dei playoff del PG Nationals. Campus Party Sparks e CyberGround Gaming si sono affrontati nel primo match del loser bracket, che ha ...

