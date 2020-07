Più vicina l’uscita di Samsung Galaxy M51: certificazione scatena i rumor (Di venerdì 17 luglio 2020) Negli ultimi giorni, sono stati in tanti a parlare di inevitabile ritardo per il Samsung Galaxy M51. Con l'uscita del nuovo smartphone del colosso sudcoreano slittata a dopo la stagione estiva. In data odierna, però, un nuovo documento va a fare chiarezza sulle sorti del device, andando a stemperare le indiscrezioni più pessimistiche. Ci riferiamo alla certificazione rilasciata dal Bluetooth SIG, riportata sulle pagine del sito SamMobile. Dalla fonte, apprendiamo che lo sviluppo del nuovo membro della linea M di Samsung non è stato certamente privo di difficoltà, ma ora sarebbe per l'appunto in dirittura d'arrivo sugli scaffali dei negozi. Con le speranze riaccese, resta che delle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M51 si conosce pochissimo, mentre ... Leggi su optimagazine

