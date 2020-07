Più di 1000 casi in 24 ore e nuovo lockdown a Barcellona per Coronavirus: non è così (Di venerdì 17 luglio 2020) Si fa molta disinformazione in queste ore a proposito del presunto lockdown a Barcellona, a causa del ritorno del Coronavirus in Spagna in pieno luglio. Ci sono degli elementi da confermare, ma anche altri da precisare in merito al Covid, un po’ come avvenuto a suo tempo in Corea del Sud. Ne parlammo circa un mese fa sul nostro sito. La più grande novità di queste ore consiste nel fatto che la Catalogna abbia notificato quasi 1.300 nuovi casi nelle ultime 24 ore, al punto da aggiungere 500 funzionari amministrativi per superare il caos e per agevolare la ricerca dei contatti per i singoli contagiati. Non ci sono i presupposti per parlare di un nuovo lockdown a Barcellona a causa del Coronavirus Un quadro più chiaro della ... Leggi su bufale

