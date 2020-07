Pisa – Trapani – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Questa sera alle ore 21:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, andrà in scena Pisa – Trapani, Match valido per la 35° giornata del campionato di Serie B. Squadra ospite a -3 dalla zona playout e che sperano ancora in una salvezza all’ultimo respiro, visto che si trovano a soli 6 punti dalla 15° posizione. Padroni di casa già saldamente salvi, sperano in una vittoria per centrare l’obiettivo playoff, che al momento distano di 1 solo punto. Il Pisa arriva dal pareggio di Entella, che lo ha visto così scivolare fuori dalle posizioni per i playoff, e gli uomini di D’angelo vogliono reagire a questa delusione e portarsi a casa i 3 punti. Il Trapani arriva dall’ottima gara vinta per 2-0 sui campioni del Benevento, questa vittoria da morale ai ... Leggi su giornal

TgrSicilia : Calcio, il Trapani stasera a Pisa per inseguire il sogno salvezza. Il servizio di Luca Purificato - trapani24h : Pisa-Trapani, parla il difensore granata Scognamillo: “Teniamo alla salvezza” - chicco288 : RT @TrapaniCalcio: 2??4?? i calciatori granata convocati da mister Fabrizio #Castori per #PisaTrapani, gara valevole per la 35^ giornata di… - TgrSicilia : Calcio. stasera il trapani in campo a pisa per continuare a inseguire la salvezza. granata imbattuti da dieci gare.… - trapani24h : La Nazione: “Caccia al tesoro. Pisa e Trapani alla ricerca di punti pesanti” -