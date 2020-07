Piombino, paracadutista trovato morto sotto traliccio: ipotesi incidente durante base jumping (Di venerdì 17 luglio 2020) Gabriele Laganà Il paracadutista, in forza al 9° Reggimento d’assalto Col Moschin, è stato trovato senza vita nei pressi di un traliccio alto 70 metri in località Perelli a Piombino Un paracadutista di 31 anni, originario della provincia di Milano e in forza al 9° Reggimento d’assalto Col Moschin, è stato trovato morto la scorsa notte a Piombino sotto un traliccio dismesso alto circa 70 metri. Secondo prime ipotesi, il decesso potrebbe essere avvenuto dopo un lancio fatto nel corso di un’attività sportiva privata. Ogni pista, però, è aperta: gli investigatori, infatti, al momento non possono escludere che la caduta ... Leggi su ilgiornale

