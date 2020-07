Piombino, paracadutista del Col Moschin trovato morto sotto un traliccio. Ipotesi base jumping (Di venerdì 17 luglio 2020) Un paracadutista di trentuno anni è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. Non si esclude l’Ipotesi del base jumping. Tragedia a Piombino, dove un paracadutista di trentuno anni in forza al Col Moschin è stato trovato morto sotto un traliccio. Piombino, paracadutista trovato morto sotto un traliccio Secondo una prima Ipotesi sul decesso del paracadutista, il trentunenne potrebbe essersi lanciato in un base ... Leggi su newsmondo

