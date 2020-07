Pino Insegno: "La Capitale è allo sbando. Cinema e teatri distrutti" (Di sabato 18 luglio 2020) Stavolta non si ride. Pino Insegno, attore, doppiatore, fieramente italiano, è triste alla lettura dei dati sulla condizione della cultura e dello spettacolo in Italia. La prima pagina de Il Tempo di ieri è stata una frustata, con quei numeri devastanti sulle grame prospettive di ripresa post Covid. E ne parla al nostro giornale. «Gli attori, come i doppiatori e i cantanti, e le persone che in questo mestiere lavorano con noi, sono fermi da molto tempo. E temo che andrà ancora peggio». Perché? «Faccio un esempio personale. A me sono saltate 48 serate di teatro. Ma la preoccupazione cresce se pensiamo all'entourage, ci sono circa 15 persone che purtroppo non avranno ricavi». Vale per tutti? «Certo, se moltiplichiamo le mie vicissitudini con quelle di tutti gli ... Leggi su iltempo

mickeyisagod : @howmarty pino insegno - asqueerasfolk : ma io ora ho capito che pino insegno che ha doppiato il MIO diego dell’era glaciale, è lo stesso doppiatore di aragorn............ - JAY98_Slytherin : IN CHE SENSO MAURIZIO MERLUZZO HA PUBBLICATO UN VIDEO CON PINO INSEGNO?! MA IO NON HO IL CORAGGIO DI APRIRLO! MORIR… - caligorante85 : @FreakManVirtue Altrimenti vi rimangono solo Rita Pavone, Jerry Calà e Pino Insegno. - elisabetta_pini : Pino Insegno doppia: John Smith ?? Pocahontas « Non mi lascerai mai. Qualunque cosa mi accada, sarò sempre al tuo… -

