Pino Daniele, la figlia Sara: “Sarebbe bello tornare così felici anche solo per un giorno” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”. Così scrive in un post su Instagram Sara Daniele, la figlia del celebre cantante Pino Daniele, condividendo con i suoi followers uno scatto che immortala un momento di felicità vissuto insieme a lui. Un abbraccio stretto, i sorrisi, l’amore e quella gioia spensierata. “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, e un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: ‘Siete proprio belli insieme vi devo immortalare’ – scrive la ragazza nel post -. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pino Daniele Pino Daniele, la foto inedita pubblicata dalla figlia Sara La Repubblica Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto: “Amore indissolubile”

Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto tanto inedita quanto dolcissima. Classe 1996, amica del cuore di Eros Ramazzotti, legatissima al padre, Sara ha voluto ricordare il cantautore ...

