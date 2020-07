Pietrelcina, domani Vinicio Marchioni all’Anfiteatro Naturale (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – domani (sabato 18 luglio), la tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il quarto anno da Ruggero Cappuccio, fa tappa all’Anfiteatro Naturale di Pietrelcina: Vinicio Marchioni presenta in prima assoluta alle 21.30 una lettura drammatizzata da lui diretta e interpretata di Caligola, capolavoro teatrale di Albert Camus. “Come si sopravvive alla necessità di fare rappresentazione, qualsiasi essa sia, in un periodo in cui il fare teatro è così difficile? – si domanda Vinicio Marchioni – Questo studio su Caligola è l’occasione per indagarne la necessità linguistica, la sua scrittura sinfonica. ... Leggi su anteprima24

Domani il Napoli teatro festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio, fa tappa in provincia di Benevento: al Teatro Naturale di Pietrelcina, ore 21, Lina Sastri presenta in prima assoluta Maria Madda ...

Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Domani, sabato 11 luglio, in prima serata, alle 21.05 su Rai1, andrà in onda “Una Voce per Padre Pio”, condotta da Flavio Insinna affiancato da Nino Frassica e Nathalie Guetta. Questa sarà un’edizione ...

