Pierluigi Diaco sbotta sui social e poi sparisce: “Gratuite infamie” (Di venerdì 17 luglio 2020) Pierluigi Diaco in questi ultimi tempi è stato sotto i riflettori social. Il coduttore ha ricevuto delle accuse da parte di utenti, ma anche da volti noti. Pierluigi Diaco (fonte gettyimages)Non c’è pace per il conduttore che ancora una volta si trova sommerso dalle critiche. Qualche settimana fa una sua ex collega lo aveva accusato di averle lanciato una sedia durante un litigio. Ovviamente Diaco ha smentito immediatamente la notizia, ma le polemiche sul suo conto hanno continuato a circolare prepotentemente. Adesso pare che la Rai non voglia più confermare il suo show Io e te, ma come sostiene lo stesso conduttore ancora non gli è arrivata nessuna conferma. Pare che la stessa sorte stia toccando al suo collega Salvo Sottile. Nel ... Leggi su chenews

infoitcultura : Pierluigi Diaco fatto fuori da Raiuno Mi proporr ad unaltra rete - wam_the : Pierluigi Diaco fuori da Rai Uno? Escluso dal palintesto - nonnagri : Ta-tan Pierluigi Diaco, Io e te escluso dai palinsesti di Raiuno: 'Ho già proposto un nuovo progetto a un'altra ret… - luipi1971 : RT @leidaa_onlus: Anche il bravissimo giornalista Pierluigi Diaco sostiene la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che, con i suo… - unadomandabelen : Un'immagine di Pierluigi Diaco che si sta muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021. -