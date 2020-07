Pierluigi Diaco escluso dai palinsesti Rai: ‘Infamie gratuite’ (Di venerdì 17 luglio 2020) È ancora lui, Pierluigi Diaco, a far parlare in questa estate 2020. Subito dopo la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, che non prevede la riconferma del suo programma Io e te, il conduttore ha commentato su Twitter (unico social che gli è rimasto dopo aver deciso di chiudere il profilo Facebook e quello Instagram): “Così come @salvosottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di @RaiUno sul mio futuro. Sono stato io ad informare @StefanoColetta2 che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021”. Così come @salvosottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di @RaiUno sul mio futuro Sono stato io ad informare @StefanoColetta2 che, in mancanza di ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Pierluigi Diaco a Io e Te: «Ho preso una decisione non era più possibile continuare…» - #Pierluigi #Diaco #preso… - carotelevip : prime soddisfazioni dai #PalinsestiRai: nessun programma per Salvo Sottile e Pierluigi Diaco. - AngelaVillani9 : RT @Roberto65009829: @trash_italiano Una nuova idea di pierluigi diaco? Non riuscirò a dormire finché non saprò cosa, questo illustre signo… - _Anonimah_92 : RT @GPasqui: Tra i palinsesti non c’è traccia nemmeno della seconda serata di Pierluigi Diaco #PalinsestiRai - zazoomblog : Pierluigi Diaco lannuncio a Io e Te: Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura... -… -